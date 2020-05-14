İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'seyyar maskematik' uygulaması başlattı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 14:03

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında metro istasyonlarına maskematik yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, seyyar maskematikle metronun olmadığı yerlerde de maskeye erişimi kolaylaştırdı. İlki Buca’nın Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka kurulan seyyar maskematikten yolcular, İzmirim kartını göstererek içerisinde 5’er maske bulunan paketten alabiliyor. İzmirliler uygulamadan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin 19 noktasında maskematiklerin bulunduğunu hatırlatarak bu uygulamayla yurttaşların ücret ödemeden steril maskelere ulaştığına dikkat çekti. Seyyar maskematikleri daha da yaygınlaştıracaklarını kaydeden Soyer, Buca’nın ardından iki farklı noktada daha gelecek hafta içerisinde seyyar maskematiklerin devreye gireceğini ifade etti. Soyer, “Bunun güzelliği her yerde, dağ başında bile kullanılabiliyor olması. Elektrik olmayan yerde jeneratör ile çalışıyor. Her yerde vatandaşa hizmet götürebileceğimiz pratikliğe erişmiş olduk. Bu çok kıymetli. Bizim bulduğumuz bu yöntemle vatandaşa maskeyi kolaylıkla ulaştırmış oluyoruz. Devam edeceğiz” dedi.

Buldukları bu çözümle yurttaşların maskeye ulaşma konusunda zaman zaman yaşadığı sorunları aştıklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi: “Maskeler hem ulaşılmaz bir durumda hem de gerçekten pahalıydı. Vatandaş dışarı çıkmak zorunda kaldığında günde iki üç tane takmak zorunda kalabiliyor. Belediyemizin bu hizmetinin değerini bulduğunu düşünüyorum. Vatandaşın nezdinde de karşılığını bulduğunu görüyorum ve bununla iftihar ediyorum. Emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

YURTTAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

İzmirim kartını göstererek maske alan yolculardan Saadet Karaçalı, “Biz maske alma konusunda zorlanıyorduk. Ben belediyeye maske ve eldiven dağıtmaları için talepte de bulunmuştum. Çok iyi oldu. Bu şekilde haftada bir kere maskemizi alırsak çok rahat ederiz” dedi. Fikret Kara belediyeyi bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek, uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılmasını istedi. Seyyar maskematiği kullanan Abdullah Alsaç “Çok güzel bir çalışma. Böyle bir sosyal olayda aktif oldukları için Tunç Soyer başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle çalışmaları herkesten bekliyoruz” dedi. Abdullah Özhan “Daha önce maske bulmakta zorlanıyorduk. Eczanelere gidiyorduk, olmadığını söyleyip vermiyorlardı. Ben haftada bir kere maske alıyorum. Çok işime yarıyor” diye konuştu.

İki seyyar maskematik önümüzdeki günlerde Gaziemir ve Çiğli’de halkın yoğun olarak kullandığı yerlere koyulacak. Şimdiye dek İzmir’in 19 noktasında bulunan maskematiklerden 1 milyon 800 bin maske dağıtılmıştı.