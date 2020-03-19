İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'ev resitali'

19 Mart 2020 Perşembe, 12:51

Dünyayı sarsan Corona virüsün Türkiye’de de görülmesi ve okulların iki hafta tatil edilmesi kararından sonra İzmir’de toplu ulaşımı kullananların sayısının yüzde 53 azaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, afişler ve sosyal medya yoluyla yurttaşlara sık sık dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor. Evde kalan yurttaşlar için de bazı etkinlikler düzenleniyor.

EV RESİTALİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Korona virüsü nedeniyle dışarı çıkamadığınız için saat 20.00'deki Dengin Ceyhan Piyano Resitali’ni evinize getiriyoruz. Konserimizi tüm sosyal medya hesaplarımızda canlı yayınlayacağız. Hepiniz evlerinizden davetlisiniz"