İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'ev resitali'
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tedbir alarak dışarı çıkmayan yurttaşlar için 'ev konseri' düzenliyor. Dengin Ceyhan Piyano Resitali, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Dünyayı sarsan Corona virüsün Türkiye’de de görülmesi ve okulların iki hafta tatil edilmesi kararından sonra İzmir’de toplu ulaşımı kullananların sayısının yüzde 53 azaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, afişler ve sosyal medya yoluyla yurttaşlara sık sık dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor. Evde kalan yurttaşlar için de bazı etkinlikler düzenleniyor.
EV RESİTALİ
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Korona virüsü nedeniyle dışarı çıkamadığınız için saat 20.00'deki Dengin Ceyhan Piyano Resitali’ni evinize getiriyoruz. Konserimizi tüm sosyal medya hesaplarımızda canlı yayınlayacağız. Hepiniz evlerinizden davetlisiniz"
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