İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nakit desteği başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle gelirini kaybeden ailelere verdiği destek kapsamında, ilk gün 15 bin 576 ailenin hesabına 400’er lira yatırıldı. Destek programından 40 bin aile yararlanacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerdiği, ekonomik krizden etkilenen aileler için nakit para desteği hayata geçirildi. Haftanın ilk günü bu destek kapsamında 15 bin 576 kişinin banka hesaplarına 400’er lira yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 40 bin aileye, dayanışma kampanyası çerçevesinde ayrıca gıda kolisini de gönderildiğini, böylece bu ailelere 700-800 liralık destek sağlanacağını belirtti.
10 gün içinde 400 liralık nakit desteğinden 40 bin aile yararlanmış olacak.
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