İzmir Büyükşehir'den sağlık çalışanları için 100 yataklı yeni tahsis

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen sağlık emekçilerine desteğini sürdürüyor. Sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerine virüs bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için iki otel ve bir yurt kiralayan Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de mülkiyetinde bulunun bir tesisi de sağlık çalışanlarına tahsis etti. Binanın tadilatı sağlık çalışanlarının kalabileceği şekilde kısa sürede tamamlandı. Tesiste yürütülen çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Nisan’dan bu yana kent merkezinde kiraladıkları iki otel ve Balçova’daki yurttan 180 sağlık çalışanın yararlandığını belirterek, Örnekkö ;y’deki tesisin ise yüz yataklı olacağını belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HİZMETE GİRECEK

Bu dönemde sağlık çalışanlarının, nasırlı ellerle, çamurlu çizmelerle çalışanların öneminin daha iyi anlaşıldığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir yandan sağlığımızı korumak diğer yandan kriz sonrasındaki üretimi de düşünmek gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarını rahat ettirmek istiyoruz. Onların endişe taşımadan hizmetlerini üretmelerini sağlamak için de evlerine gitmeden dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri alanlar ayırmaya çalıştık. Kent merkezinde iki otel ve bir de yurt kiraladık. Burada bizim mülkiyetimizde olan fakat yıpranmış durumda olan bu binayı hızla onarıp sağlıkçılarımızın kullanımına önümüzdeki günlerde sunacağız. Yarattığımız kapasitenin dolması halinde şehir m erkezinde yeni tesislerin kiralanması için de arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim” diye konuştu.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Sağlık çalışanlarına destek çıkmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Biz gücümüz yettiğince sağlık çalışanlarımıza destek çıkmaya çalışıyoruz. Meslek Fabrikası’nda kurabiye, börek yaparak sürekli hastanelerimize ulaştırıyoruz. Onların ihtiyaç duyduğu ya da bizim aklıma gelen ne çözüm varsa üretmeye devam edeceğiz. İzmir’in gelecek aydınlık günleri için en büyük görev onlarda. Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”