İzmir Büyükşehir’den salgına karşı direnç paketi

20 Nisan 2020 Pazartesi, 16:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine “Direnç paketi” dağıtmaya başladı. C vitamini yönünden zengin elma, portakal ve limonun bulunduğu direnç paketlerinde mutfakta en çok ihtiyaç duyulan iki ürün olan patates ve soğan da yer alıyor.

Salgına karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, aynı zamanda üreticinin de desteklenip piyasayı düzenleme amacıyla hazırlanan paketin içinde ikişer kilo elma, portakal ve 750 gram limon ile iki buçuk kilo patates ve soğan bulunuyor. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazan kolilerle dağıtılacak.

HEDEF 100 BİN AİLEYE ULAŞMAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, gıdaya ulaşmakta zorluk çekenlere desteğin süreceğini bildirdi. Tunç Soyer, “Şu ana kadar 56 bin 231 adet destek kolisini dayanışma kampanyamız sayesinde yerine ulaştırdık. Hedefimiz ilk etapta 100 bin aileye destek sağlamak. Direnç paketi adını verdiğimiz bu kampanya ile bir yandan salgında vatandaşların bağışıklık direncini yükselteceğiz, diğer yandan da raf ömrü yüksek patates ve soğanla mutfaklara can suyu olacağız. Tarım sektörüne desteğimiz sürecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yurttaşlara gıda kolisi, sıcak çorba ve ekmek, dezavantajlı mahallelerde 1-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ise süt dağıtımını sürdürüyor. Ödemiş’teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle alım sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşları sağlıklı gıdayla buluşturmak için geçen hafta da gıda kolilerine ikişer kilo taze bakla paketleri eklemişti.