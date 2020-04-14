İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden 'acil' maske çağrısı!

14 Nisan 2020 Salı, 08:56

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınının geldiği son aşamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıkladığı önlemler arasında herkesin maske takması, özellikle fizik mesafenin korunamayacağı market, kalabalık işyerleri, fabrikalar gibi yerlerde maskesiz bulunulmaması belirtilmektedir. Yine bir hafta önce maskelerin ücretli satışı yasaklanmıştır. PTT’nin vatandaşlık numarasıyla başvuru yapanlara ücretsiz beş adet maske göndereceği söylenmiş, ancak bu da ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Çok sayıda PTT kargo emekçisi aşırı çalıştırılmanın yanında Covid-19 ile enfekte olmuştur." denildi.

Yerel yönetimlerin, sağlık çalışanları ve belediye çalışanlarına sınırlı olanaklarıyla maske dağıtımı yapmasının yeterli olmadığıdı vurgulanan açıklamada, "Halkın maskelerini kendilerinin evde üretebilmesi için yöntemler tanımlanmaktadır. Bu da yeterli değildir. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için dışarı çıkacak olanlara acilen maske gerekmektedir. Bunun daha önce ifade edildiği gibi devlet tarafından tüm vatandaşlara sağlanması gerekmektedir. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak salgının daha da yayılmasına neden olabilecek plansız ve ani kararlar alınmasından çok, herkes için koruyucu önlemlerin alınmasını, bunun toplumun tüm kesimlerine eşit ve ücretsiz olarak sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerine vurgu yapıldı.