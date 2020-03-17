İzmir iş dünyası vergi indirimi bekliyor

17 Mart 2020 Salı, 13:45

İstihdama katkı sunan işletmelerin buna devam edebilmesi ve hem işveren hem de çalışanların işlerini korumaları için başta vergi indirimleri ve kredi olanakları yaratılmasını beklediklerini söyleyen iş dünyası temsilcileri, bu konuda vakit kaybetmeden adım atılmasını istiyorlar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: İşsizliğin yüksek olduğu ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken yeni bir işsizlik dalgası ve ekonomik zorluk yaşamak istemiyorsak böylesi olağanüstü dönemde devletin acil olarak işletmelere başta vergi, sgk primleri ve stopajlarda olmak üzere destek paketi açıklamasını bekliyoruz.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Özellikle KOBİ’ler bu süreçte nakit akışlarında sıkıntı yaşayacaklar bu nedenle KDV dışında tüm vergiler bu süreçte ertelenmeli. Yine SSK prim borçları da ertelenmeli. Daha önceden gelen vergi borçları da yeniden yapılandırılmalı.



TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurul Başkanı Melih Sebastien Durmuş: Sosyal hayatın bitmesi ile gelir kaybına uğrayan bu alandaki işverenler ilk önlem olarak çalışanlarını ücretsiz izne göndermeye başladı. Bu süreci herkesin sağlıkla atlatabilmesi için çalışanların işlerinden olmaması adına işletmelere bu yönde destekler verilmeli. Çalışanların SGK primleri başta olmak üzere çekilmiş kredilerin ödemesinin ötelenmesine kadar bir dizi ekonomik destek, hem çalışanlara hem de işletme sahiplerine can suyu olacaktır.