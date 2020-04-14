İzmir Tabip Odası: Bazı sağlık çalışanları araçlarında konaklıyor

14 Nisan 2020 Salı, 15:05

Kovid-19 test sonucu pozitif olan çok sayıda sağlık çalışanı bulunduğu belirtilen yazılı açıklamada görev yapan bir çok sağlık çalışanının zorluk çektiği dile getirildi.





Çalışanların barınma sorunu yaşadığı ifade edilerek, "Odamıza iletilen başvurularda, bazı meslektaşlarımızın araçlarında konakladıkları, bazılarının otelde vs. yerlerde kalmak zorunda oldukları öğrenilmiştir. Virüs bulaşan sağlık çalışanlarının evlerine gitmek yerine, şehir merkezi dışındaki kamu kurumlarına ait dinlenme ve konaklama tesislerinde ağırlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Odamız koordinasyonunda çalışma yapılması gerekmektedir. Bu savaşta ön saflarda mücadele veren başta hekim meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının kendileri de aileleri de kıymetlidir" denildi.