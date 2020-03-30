İzmir Tabip Odası: Birinci basamakta koruyucu ekipman sıkıntısı var
İldeki sağlık çalışanların koruyucu malzeme sıkıntısı yaşadığını açıklayan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, “Sadece maske takmak yetmiyor. Önlük, gözlük, eldiven gibi tüm gereçlerin yeterli sayıda olması gerek. Her hastada bu malzemelerin değişmesi gerek. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde sıkıntı yaşandığı ile ilgili bize başvurular oluyor” diye konuştu.
İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, ildeki sağlık çalışanların koronavirüse karşı koruyucu malzeme sıkıntısı yaşadığını açıkladı.
İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, koronavirüs karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı yaşadığını söyleyerek, şunları belirtti: “Yoğun bakımlarda ve hastanelerde gerekli malzemelerin yeterli olduğu söyleniyor. Ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinde sıkıntı var. Bu mücadelede sadece maske takmak yetmiyor. Önlük, gözlük, eldiven gibi tüm gereçlerin yeterli sayıda olması gerek. Her hastada bu malzemelerin değişmesi gerek. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde sıkıntı yaşandığı ile ilgili bize başvurular oluyor."
‘MASKE ŞİKAYETLERİNİ BAKANLIĞA İLETİYORUZ'
Maske eksikliği konusunda da zaman zaman kendilerine ulaşanların olduğunu dikkat çeken Obuz, "Birçok kurumda maske üretimleri başladı. Bunlar valilik izni ve Sağlık Bakanlığı onayıyla ilgili yerlere ulaştırılıyor. Bazı yerlerde malzeme kalitesinin de yeterli seviyede olmadığı belirtiliyor. Bu konuda bize ulaşan şikayetleri ve eksiklikleri bakanlığa iletiyoruz" dedi.
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