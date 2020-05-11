İzmir Tabip Odası, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:16

Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci kent olan İzmir'de, Tabip Odası sağlık çalışanlarına ilişkin yeni verileri açıkladı. İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, toplamda 484 sağlık çalışanının virüse yakalandığı kaydedildi.

Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar; 152 hekim, 2 diş hekimi, hemşire-ebe- sağlık memuru alanında 154 kişi, 16 tıbbi sekreter, 88 personel, 26 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendisin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.