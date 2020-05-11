İzmir Tabip Odası, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı
Tabip Odası'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'de sağlık alanında görevli toplam 484 kişinin testi pozitif çıktı.
Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci kent olan İzmir'de, Tabip Odası sağlık çalışanlarına ilişkin yeni verileri açıkladı. İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, toplamda 484 sağlık çalışanının virüse yakalandığı kaydedildi.
Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar; 152 hekim, 2 diş hekimi, hemşire-ebe- sağlık memuru alanında 154 kişi, 16 tıbbi sekreter, 88 personel, 26 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendisin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
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