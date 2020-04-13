İzmir'de 266 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 11:43

İzmir Tabip Odası, İzmir'de hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan personelin sayısını paylaştı. Açıklamaya göre, İzmir'de 106 hekim, 29 asistan hekim, 19 aile hekimi, 27 ebe, hemşire ve sağlık memuru, 10 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 3 eczacı, 1 psikolog, 1 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 19 memur olmak üzere 266 sağlık çalışanı var.



Testi pozitif çıkan iki doktorun yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu öğrenilirken, yarısından fazlasının evlerinde karantinada olduğu belirlendi.