İzmir’de 30 mültecinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde kalan mülteciler hakkında hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Raporda 30 Mülteci ve 1 Güvenlik Görevlisi’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Raporda, Geri Gönderme Merkezi’nde korona pandemisi için gerekli önlemlerin alınmadığı, idari gözetimde tutulan mültecilerin sadece ateşlerinin ölçüldüğü ve rahatsızlanan kişilerin izole edilmediği, yeterli hijyen malzemelerinin kurumdaki mültecilere verilmediği, odalarda 5 ile 15 kişi arasında değişen sayılarda kişilerin tutulduğu iddiaları yer aldı.
Raporlama süreci devam ederken İzmir Barosu'na yeni şikayetler ulaştığı kaydedilen konu ile ilgili baro açıklamasında, “İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde 30 Mülteci ve 1 Güvenlik Görevlisi’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. 30 Mültecinin Geri Gönderme Merkezi’nin A2 katında izole edildiği ve avukatlarına telefon yolu ile ulaşmalarının engellendiği iddia edilmektedir. Nitekim son 1 haftadır baromuz üyesi avukatlar bu merkezde tutulan müvekkillerinin kendilerini aramadığını doğrulamışlardır” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan bu vahim gelişmeler ışığında geri gönderme merkezinin koşulları da dikkate alındığında hastalığın kurumda tutulan diğer mültecilere ve kurum personeline bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu durumun önlenmesi açısından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nin kontrollü şekilde kurum içinde karantina bölgesi oluşturularak boşaltılmasını, Kovid-19 pozitif olan mültecilerin tedavilerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü önlemin derhal alınmasını, kurumda tutulan hasta mültecilerin avukatları ile iletişimlerinin engellenmemesini ve bu tablonun ortaya çıkmasında ihmali olan kurum personeli hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!