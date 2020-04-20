İzmir’de 30 mültecinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 08:32

Raporda, Geri Gönderme Merkezi’nde korona pandemisi için gerekli önlemlerin alınmadığı, idari gözetimde tutulan mültecilerin sadece ateşlerinin ölçüldüğü ve rahatsızlanan kişilerin izole edilmediği, yeterli hijyen malzemelerinin kurumdaki mültecilere verilmediği, odalarda 5 ile 15 kişi arasında değişen sayılarda kişilerin tutulduğu iddiaları yer aldı.

Raporlama süreci devam ederken İzmir Barosu'na yeni şikayetler ulaştığı kaydedilen konu ile ilgili baro açıklamasında, “İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde 30 Mülteci ve 1 Güvenlik Görevlisi’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. 30 Mültecinin Geri Gönderme Merkezi’nin A2 katında izole edildiği ve avukatlarına telefon yolu ile ulaşmalarının engellendiği iddia edilmektedir. Nitekim son 1 haftadır baromuz üyesi avukatlar bu merkezde tutulan müvekkillerinin kendilerini aramadığını doğrulamışlardır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan bu vahim gelişmeler ışığında geri gönderme merkezinin koşulları da dikkate alındığında hastalığın kurumda tutulan diğer mültecilere ve kurum personeline bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu durumun önlenmesi açısından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nin kontrollü şekilde kurum içinde karantina bölgesi oluşturularak boşaltılmasını, Kovid-19 pozitif olan mültecilerin tedavilerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü önlemin derhal alınmasını, kurumda tutulan hasta mültecilerin avukatları ile iletişimlerinin engellenmemesini ve bu tablonun ortaya çıkmasında ihmali olan kurum personeli hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız.”