İzmir’de AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

İZMİR / Cumhuriyet
24 Mart 2020 Salı, 13:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin  de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçenin imzasıyla bu karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.



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