İzmir’de AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçenin imzasıyla bu karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.
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