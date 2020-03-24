İzmir’de AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı

24 Mart 2020 Salı, 13:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçenin imzasıyla bu karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.



