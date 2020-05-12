İzmir'de bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de 64 yaşındaki İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Galip Berkan Dingiloğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kentte daha önce 3 doktor virüs nedeniyle vefat etmişti.
Fotoğraf: İHA
İç hastalıkları uzmanı emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu'nun vefatı, İzmir sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Emekli olan Dingiloğlu'nun İzmir'de bir bankanın kurum hekimliğini yaptığı öğrenildi.
İzmir Tabip Odası'ndan, Dingiloğlu ile ilgili olarak "İzmir Tabip Odası üyesi, İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Galip Berkan Dingiloğlu'nu Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.
DAHA ÖNCE 3 DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir’de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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