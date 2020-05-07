İzmir'de çiçek üreticilerine Anneler Günü desteği

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:21

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiçek üreticilerine can suyu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Üreticiye destek olmak için kooperatiflerden alarak gıda kolilerine taze sebze ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hediye etmek için küçük üreticiden 50 bin saksı sardunya aldı.

ÇİÇEKÇİLERE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde çiçek üreticilerine olduğu kadar tezgahlarda çiçek satan yurttaşlara da bu projeyle destek oluyor. Aralarında seyyar çiçekçilerin de bulunduğu 150 kişi ücret karşılığında dağıtımda görevlendirildi. Sardunyalar ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu Projesi ve gıda paketi desteğinden yararlanan yurttaşların evlerine Büyükşehir ekipleri tarafından ulaştırılacak.

'EMEKLERİMİZE YAZIK OLACAKTI'

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikasının kooperatiflerin gelişimine büyük ivme kazandırdığını belirterek, koronavirüs sürecinde de verilen destek için teşekkür etti. Salgın nedeniyle sektörün ciddi zarara uğradığına değinen Sever, "Biz süs bitkisi üreten kooperatifiz. Ülke genelinde süs bitkisinden geçimini sağlayan 500 bin aile var. Ciddi bir ekonomik güç. Büyük çoğunluğu da küçük aile çiftçisi. Çok ciddi dar boğaza girdik. Ancak bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi planlamasını bozmadan alımlarına devam etti. Yaklaşan Anneler Günü öncesi ise Büyükşehir'den elimizde kalan çiçekleri anneler için değerlendirme önerisi geldi. Eğer biz bu çi çekleri belediyemiz işbirliği ile annelere ulaştıramasaydık yazık olacaktı. Bu emek, işçilik ve güzellik yok olacaktı. Bu işbirliği hem annelerimizi mutlu edecek hem de üreticimize can suyu olacak" dedi.

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretici kadın ortaklarından Asuman Kubilay, koronavirüs döneminde çiçek üreticilerinin sıkıntılı bir dönem yaşadığını belirterek, "Satışlarımız tamamen durdu. Büyükşehir'in bize desteği çok önemli. Bu çiçekler alınmasaydı atılacaktı, emeklerimize yazık olacaktı. Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından annelere hediye edilecek sardunyaların hazırlanmasında görev alan kooperatif çalışanı Nejla Gönül ise, "Salgın nedeniyle işlerimiz çok kötü oldu. Eğer Büyükşehir desteği olmasaydı bütün çiçeklerimiz çöpe gidecekti. İyi ki varlar. İyi ki bize destek oluyorlar" şeklinde konuştu.