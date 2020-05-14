İzmir'de hijyen kriterlerine uyan işletmeler ödüllendirilecek

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu Turizm Hijyen Kurulu, ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda, özellikle yaz aylarında turizm faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Yapılacak bu çalışmayla İzmir’in farklı bir yol haritasının olacağını, salgınla mücadelede kenti diğer illerden bir adım öne taşıyacaklarına dikkat çeken Soyer, şunları söyledi:

“İzmir’i iç turizm piyasası hareketlenmeye başladığında öne çıkaracak, İzmir’i diğer kentlerden ayıracak bir adım atma telaşındayız. İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün zamanında başlattığı Selluka uygulamasını kentte yayalım. Böylece biz bu kentin hem simgesi olan Selluka ile hem diğer kentlerin bu konuda yapacakları hijyen, temizlik çalışmalarından farklı ve öne geçecek bir yol izleyelim. Derdimiz bu. Bu çalışmayı yaparken istiyoruz ki tüm paydaşların sözlerini dinleyelim, herkesin duyacağı bir mutabakat metnine dönüştürelim.”

“TÜKETİCİLERİN ÖNCELİĞİ ARTIK HİJYEN”

Pandemi sürecinde ve sonrasında İzmir’e özgü bir yol haritasının olacağını, bu yol haritasının da hijyen üzerinden şekilleneceğini ifade eden Tunç Soyer, Selluka uygulamasının da İzmir’i diğer kentlerden ayıracak önemli bir ayrıntı olduğunun altını çizdi. Konaklama ve yeme-içme tesislerinde geçerli olacak kriterlere uyanlara Selluka belgesi verileceğini söyleyen Soyer, “Tüketicilerin önceliği artık hijyen. Ne kadar lezzetli yemekler yaparsanız yapın, tüketicinin önceliği her zaman hijyen olacak. O nedenle kriterlere uyan işletmelere puan verilecek. Hijyen kriterlerine uyanlara Selluka vereceğiz” diye konuştu. Toplantıda sunum yapan kurul üyesi Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, işletmelerin uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Selluka uygulamasının hijyen kriterleri bir hafta içinde kesinleştirilip kamuoyuna açıklanacak.

SELLUKA UYGULAMASI NEDİR?

Selluka uygulaması hijyen standardını esas alan bir ödüllendirme sistemidir. ''Kriz belediyeciliği'' kapsamında bu sistem şöyle hayata geçirilecek: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talimatıyla ilçe belediyeleri tarafından ekipler kurulacak. İlçelerin nüfuslarına göre oluşturulacak ekipler, önce eğitimden geçirilecek. Daha sonra bu ekipler, işletmelerin belirlenen kriterlere uyup uymadıklarını kontrol ederek rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporlar, Turizm Hijyen Kurulu’na sunulacak. Kurul da raporları inceledikten sonra işletmelere Selluka belgesi verilip verilmeyeceğine karar verecek.