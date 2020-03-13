İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri?
"İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri?" sorusu koronavirüs salgının ardından en çok merak edilen konulardan... İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneleri Sağlık Bakanlığı açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bir hastamız daha var" diyerek Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasını açıkladı. Koronavirüsd salgını Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamasından sonra en çok merak edilen konu ise koronavirüs şüphesi taşıyanların başvurabileceği hastanelerin listesini oldu.
Türkiye’de şu anda 25 hastanede corona virüsü testi yapılabiliyor. İzmir'de koronavirüs testi yapılabilecek hastaneler ise İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kentte yalnızca bu hastanelerde korona virüs testi yapılabilecek.
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