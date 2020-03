İzmir'de koronavirüse karşı yeni önlemler: Bilim Kurulu kuruldu

17 Mart 2020 Salı, 09:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelede, belediye çalışmalarına ışık tutması amacıyla, “Bilim Kurulu” oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında ilk toplantısını yapan Bilim Kurulu’nun, virüsün yayılmasını önlemek adına aldığı bir dizi karar hemen uygulanmak üzere yürürlüğe konuldu. Belediye’de iki kişiyi aşan toplantılar sanal ortamda yapılacak. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Sasalı Doğal Yaşam Parkı dahil bazı tesisler de ziyarete kapatıldı.



Küresel salgına dönüşen koronavirüs ile mücadelede virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana etkin önlemler alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu mücadelenin uzun süreceğinin anlaşılmasının ardından her biri alanlarında uzman bilim insanları ve hekimlerden oluşan “Bilim Kurulu” oluşturdu. Bilim Kurulu’nun ilk toplantısına üst düzey yöneticileriyle katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günleri de bilimin yol gösterici ışığıyla aşacaklarını söyledi. Bilim Kurulu’nun alacağı kararların belediyenin vatandaşın günlük hayatını etkileyen çalışmalarında yönlendirici olacağının altını çizen Başkan Soyer, “Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile göreve hazır. Ancak &cc edil;alışanlarının da sağlığını en azami biçimde koruyan bir bilinç ve kararlılıkta görev yapacağız. Bu süreçte görevleri itibariyle kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakârlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda bu anlamda görev başında bulunan emekçilerimize ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.



Başkan Soyer, koronavirüsle topyekün mücadelenin önemine dikkat çekip, başta Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği olmak üzere devletin tüm kurumlarıyla da tam bir işbirliği ve eşgüdüm içinde çalıştıklarını hatırlattı.



Bilim Kurulu değişen durum ve ortaya çıkacak ihtiyaca göre anında değerlendirmeler yapacak, Kurul’a gerektiğinde yeni isimler de eklenecek ve böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne koronavirüs mücadelesinde destek olacağı açıklandı.

EK ÖNLEMLER

Belediyenin tüm birimlerine Başkan Tunç Soyer’in imzasıyla gönderilen ek önlemler şöyle sıralandı:



1- Tüm belediye birimlerinde (İZSU, ESHOT, Belediye Şirket ve İştirakleri dahil) çalışan personel ve ziyaretçi girişleri tek kapıdan sağlanacaktır. Girişlerde doktor ve hemşire görevlendirilecek olup, ateş kontrolü yapılıp gerekli bilgilendirme sonrası girişleri tamamlanacaktır.



2- Toplantı organizasyonu yapılmayacak, iki kişiyi aşan toplantıların tamamı sanal ortamda gruplar üzerinden veya online yapılacaktır.



3- Toplu taşım araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu daha önceden süregeldiği gibi özenle devam ettirilecek, araçların temizlik ve dezenfeksiyonuna ilave olarak sıklıkla havalandırılması sağlanacak, personelin kişisel temizlik, hijyen ve korumasına özen gösterilecektir. Başta otobüs şoförleri olmak üzere, tüm araç kullanıcıları hijyenik eldiven kullanıp, koruyucu bariyerlerin ve diğer kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapacaklardır. Buna ilişkin donanım ve malzemelerin ilgili birimlerce temin edilmesi esastır. Koruyucu bariyerler sürekli kapalı tutulacaktır. Eldivenler düzenli değişecek, her tür hijyenik ve koruma önlemleri alınacaktır. Toplu taşım araçlarının dezenfeksiyonu ve sürücülerinin güvenliği konusunda birimlerimizce her tür önlemin alınması titizlikle denetlenecektir.



4- Halkın içme suyu ihtiyacının eksiksiz sağlanması temel öncelik olup, su kaynaklarının güvenliğinin sağlanması anlamında her tür önlem alınacaktır. Suyun tüm hanelere erişimi ve kanalizasyon hizmetlerinin toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan hassasiyetle sürdürülmesi esas olup, bu alanda görev yapan personelin izinleri de hizmetleri aksatmayacak biçimde kullandırılacaktır.



5- Temizlik ve dezenfeksiyon alanındaki birimlerimizde izinler iptal edilmiş olup, bu alanda vardiya usulü ile hijyen, ilaçlama ve dezenfeksiyon anlamında tüm kentin kamusal hizmet üreten alanlarının dezenfeksiyonuna eksiksiz devam edilecektir. Bu alanda görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kişisel bakım ve güvenliğinin eksiksiz sağlanması anlamında her tür önlem alınacaktır.



6- İnsanların toplu olarak bir araya gelmelerini engellemek ve sosyal mesafeyi korumak adına Belediyemiz ve bağlı şirketlerinin işlettiği tesisler (Tarihi Asansör Binası, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Macera Parkı, Buca Meydan Cafe, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı vb.) kapatılacaktır. Eşrefpaşa Hastanesi kantini, Yasemin Cafe ve sahildeki büfelerde oturma düzeni kaldırılacak, elden satış dışında hizmet verilmeyecektir. Ayakta verilen tüm hizmetlerde de hijyenik eldiven kullanılacak ve dezenfeksiyon kurallarına azami özen gösterilecektir. 50 Kişiyi aşan yemekhanelerde yemek hizmeti verilmeyecek, sayı olarak bunun altında kalan yerlerde güvenlik tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe korunarak hizmet verilecektir.



7- Damacana ile su satışı konusunda ilave hijyen önlemleri alınacak, suyun poşetle ve/veya görevlilerin eldivenle hizmet vermesi ve tesislerin, araçların ve personelin dezenfeksiyonu temizliği konusunda özel özen gösterilecektir.



8- Cenaze hizmetleri, aksatılmaksızın sürecek olup, defin hizmetlerinde çalışan personel hijyen koşullarına uyulması hususunda azami özen gösterecek, defin işlemleri için umumi hıfzıssıhha kurallarına titizlikte uyulacaktır. Ölüm sebebine uygun ve ilgilerince belirlenmiş koşullara göre defin işlemi yapılacaktır. Defin hizmetlerinde görev yapan personelin kişisel koruma güvenlik ve hijyen önlemlerini alması konusunda da her tür şartın sağlanması esastır.



9- Eşrefpaşa Hastanesi görevine aksatmaksızın devam edecek olup, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen ilke ve esaslar uyarınca vazife yapacaktır. Hastanemiz tüm personel, ekipman ve ventilasyon cihazları ile vatandaşlarımızın hizmetine hazır tutulacak, Sağlık Bakanlığı ile anlık irtibatta kalacaktır. Hastanemizde izinler iptal edilmiş olup, personelin kişisel bakım ve hijyen ile dezenfeksiyon önlemleri hassasiyetle alınacaktır.



10- Huzurevi ve Geçici Konukevi ziyarete kapatılmış olup, dışarıdan besin alınmayacaktır. Yaşlı ve Bakıma muhtaç vatandaşlarımızın aldığı hizmet ve bakımlarında hiçbir aksilik yaşatılmayacak bu alanda görevli personelimiz her tür kişisel hijyen–bakım önlemini alacaktır.



11- Süt kuzusu ve defin sonrası evlere sosyal yardım projelerinin dağıtımlarının sürmesi esas olup, ay sonuna kadar bir öncelik programı yapılarak bu alanda hizmet sürekliliği ve personel güvenliği süreçlerinde denge sağlanmasına yönelik bir değerlendirme yapılabilecektir. Süt kuzusu ve pide dağıtımı personeli içinde engelli, hasta vb. durumları taşıyan personeller başta olmak üzere sağlık durumu gözetilerek bir görevlendirme yapılacaktır.



12- Aşevlerindeki temizlik, hijyen önemlerinin alınması, malzeme, soğuk zincir, pişirme saklama vb. tüm kuralla uyulması ile dezenfeksiyon koşulları ayrıca denetlenecektir.



13- İtfaiye AKS ve paramedik personeli göreve eksiksiz hazır tutulacak ve Eşrefpaşa Hastanesi, Toplum Sağlığı Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibatlı olacaktır.



14- Büyükşehir Zabıtası ilçe belediyeleri zabıta müdürlükleri ile irtibatlı olarak temizlik, hijyen, sağlık vb malzemelerin fahiş fiyatla satılmaması, gerçek olmayan malzemelerin pazarlanması hususlarında sıkı denetim yapacaktır. Halkın sağlıklı besin ve temizlik ürünlerine uygun ve gerçek fiyatlarla ulaşabilmesi esas olup, buna aykırı iş ve işlemlere izin verilmeyecek, gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.



15- Tüm çalışma arkadaşlarımız ellerini hizmetin gereklerine uygun biçimde sık sık sabun ile yıkayacak, su ve sabuna erişimin olanaklı olmadığı durumlarda dezenfektan ve kolonya kullanılacaktır.



16- Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılacak, kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınılacak, tokalaşma, sarılma, öpüşme vb selamlaşma yöntemleri terkedilerek uzaktan selamlaşma yapılması konusunda bir özdenetim geliştirilmesi sağlanacaktır.



17- Bol su ve sıvı tüketimi ile dengeli beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilerek, aksırma hapşırma işlemlerinde ağız kapatılacak, kalabalık ortam ve kapalı mekanlardan olabildiğince uzak durulacaktır.



18- Tüm çalışma arkadaşlarımızın kendi ve ailelerinin sağlıklarını korumaları temel ve asli öncelik olup, kendimizi, ailemizi ve risk düzeyi yüksek yakınlarımızı koruduğumuz ölçü ve ilkeler uyarınca topluma hizmeti de eksiksiz verip, toplum sağlığını koruyabileceğimiz unutulmamalıdır.



Bilim Kurulu’nda kimler var?

Uz. Dr. Serdar Pedükçoşkun, Dr. Sertaç Dölek, Prof. Dr Arzu Sayıner, Prof. Dr. Raika Durusoy, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Uz. Dr. Ali Ağzıtemiz, Uz. Dr. Altan Gökgöz, Uz. DR. Hüseyin Tarakçı, Uz. Dr. Yüce Ayhan.