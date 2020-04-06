İzmir'de Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısı açıklandı
İzmir Tabip Odası, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sağlık çalışan sayısını açıkladı.
Koronavirüs tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir’de de etkili olmaya devam ediyor. Salgın en çok da mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarını etkiliyor. İzmir Tabip Odası, kent genelinde Koronavirüs’ten etkilenen sağlık çalışanları sayısını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, 69 hekim, 27 hemşire - ebe, 10 temizlik personeli, 2 sekreter, 3 memur olmak üzere 111 kişinin testi pozitif çıktı.
Öte yandan, İzmir’de aktif olarak bir şirkette işyeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz geçtiğimiz günlerde Kovid-19 nedeniyle kaybetmişti.
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