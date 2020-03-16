İzmir’de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı

16 Mart 2020 Pazartesi, 14:15

Göçmenlerin imdadına yetişen sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki 9 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 3’ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler daha sonra güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Diğer yandan Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.