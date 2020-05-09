İzmir'de sağlık çalışanı sürgününe mahkeme 'dur' dedi

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:47

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisinin yerel bir gazeteye demeç verdiği iddiasıyla savunması istenmişti.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi başhekimi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazdığı yazıyla “soruşturmanın selameti nedeniyle” Genel Sağlık-İş üyesinin, Karaburun Devlet Hastanesi’ne 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesini istemişti.

YARGI 'DUR' DEDİ

Genel Sağlık-İş, üyesi hakkında verilen kararı mahkemeye taşıdı. Açılan dava sonuçlandı, İzmir 1. İdare Mahkemesi, ''Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanı eksik'' dediği için Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisine verilen sürgün kararının yürütmesini durdurdu.

Bu karar ile sağlık çalışanının görevine iade edilmek zorunda olduğunu kaydeden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Amir makamında oturanlardan beklenen şahsi duygularını işlerine karıştırmamasıdır. Ancak Gaziemir Devlet Hastanesi Başhekimi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, aracılığı ile yaptırdığı bu türden geçici görevlendirmeler ile ün salmıştır. Bu hastanede herhangi bir olumsuzluk dile getirmek, ihtiyaç bildirmek, hukuk ve adalet istemek ertesi gün bir yerlere geçici görevlendirilmek demek. Bütün bunları yakından takip ediyoruz.” diye konuştu. Davranışlarının sorgulanmayacağını düşünen ve keyfi davranmaya devam eden Başhekim hakkında başta Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere tüm hukuk yollarının kullanılacağını bildiren Zekiye Bacaksız, “Kim olursa olsun tek kriterimiz başta Anayasa olmak üzere objektif hukuktur. Bunun dışındaki tüm davranışlarla mücadele etmek Genel Sağlık-İş’in en önemli ilkesidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Hukuk Müşavirlerimiz Av. Abdullah Hızal ve Dr. Av. Sevinç Arslan Hızal’a adaletin sağlanması noktasında katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.