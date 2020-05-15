İzmir'de sağlık için klima çalıştırmama kararı

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki adımlara rağmen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde bir süre daha klimaların çalıştırılmaması kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm araçların klima bakımlarının yapıldığını, kullanıma hazır olduğunu, ancak salgın riski nedeniyle açılmayacağını söyledi. Sıcaklarda klimasız seyahat etmenin zorluğunu bildiğini ancak halk sağlığı için bu tedbirin uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, İzmirlilere şöyle seslendi:

SOYER: SALGIN BİTMEDİ

“Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda kamusal alanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat zorunluluğu devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları halen yasak. Bunlar, salgının henüz bitmediğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla hemşehrilerimden en büyük ricam, tedbiri elden bırakmamalarıdır. Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım; evde kalmaya devam edelim. Bu sorumluluk devam ederse biliyorum ki sağlıklı ve güzel günler yakın…”

Türkiye’de koronavirüs salgınında iyiye gidiş sonrası bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınmış ve 11 Mayıs’tan itibaren alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar ile berber ve kuaför salonları açılmıştı. Beraberinde tartışmaları da getiren bu karara ilişkin olarak, hem Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu hem de Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), özellikle kapalı ortamlarda klimaların çalışması nedeniyle bulaş riskinin tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.

Virüsün damlacık yoluyla bulaşabildiğinin bilindiğine ve havalandırma sistemlerinin, virüs içeren damlacıkların uzak mesafelere taşınmasına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kalabalığın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde ve toplu ulaşım araçlarında klimaların bir süre daha kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Kapalı mekanlarda mümkünse camların açılması ve dışarıdan taze hava girişinin sağlanmasının önemli olduğu belirtiliyor.