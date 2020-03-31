İzmir'de sağlıkçılar yeterli ekipman istiyor

31 Mart 2020 Salı, 10:27

Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, “Bazı kurumlarda görev yapan sağlık çalışanları ve hemşirelerden tıbbı maske ve koruyucu ekipmanların yetersiz olduğuna dair bilgiler geliyor. Kurum yöneticileri ile yapılan görüşmelerde herhangi bir malzeme eksiği yaşanmadığı belirtiliyor. Aldığımız bilgiler, alandan gelen geri bildirimler ile örtüşmediği için konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak hastalarımızı korumak için önce kendi sağlığımızı korumamız gerekmektedir. Meslektaşlarımızın yetersiz kişisel ekipman nedeniyle kendi sağlığını koruma ve virüsü ailelerine taşıma endişesi yaşamadan; tek kaygılarının hastalarımızın sağlığına yapacakları katkılar ve sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak olacağı çalışma ortamları sağlanmalıdır” dedi.

'İL PANDEMİ KURULUNDA YER ALMALIYIZ'

Benligül, “Bununla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs taşıyıcılığı olan ya da risk altındaki bireyler ve hastalar ile ilk karşılaşan ekibin içinde en ön sırada görev yapan grup, Hemşirelerdir. Bu nedenle devletimiz tarafından sürdürülen COVİD-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinin organizasyonu, işleyişi, sorunları önleme, sorunlarla baş etme, bakım, sağlım eğitimi, tedavi vb. hizmetlerde 200 bini aşan sayı ile sağlık ekibinin büyük çoğunluğunu oluşturan, sahada, klinik ve akademik alanda hizmet eden meslektaşlarımızın da “il Pandemi Kurulu”nda yer almasının elzem ve faydalı olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.