İzmir'de sokakta yaşayan canlar da unutulmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınında insanların evlerine çekilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ek önlemler aldı. Ekipler hayvanların beslenme odaklarını arttırırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sokaktaki canları da unutmadık" dedi.
Sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmeler koronavirüs salgını nedeniyle hizmete ara verince devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi girdi. Sokak ve meydanlarda insan yoğunluğunun da azalması yüzünden kedi köpek ile kuşların beslenmesi için ek önlemler alındı. Büyükşehir işletmelerin kapanmasından bu yana 11 merkez ilçede sokakta yaşayan hayvanlara 16 ton, merkez dışındaki 19 ilçede de 70 ton olmak üzere toplam 86 ton kuru mama ve yem dağıttı.
Koronavirisünü yayılmasının önlenmesi kapsamında kapatmak zorunda kaldığı işyerinin önünde her gün beslediği canlarda aklı kalan esnafın ve hayvanseverlerin rahat olmasını isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeter ki siz evden çıkmayın. Sokaktaki canlar bize emanet. Onların aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
GÜVERCİNLER UNUTULMADI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Konak Meydanı'nın simgesi haline gelen güvercinleri de unutmadı. İzmirliler'in attığı yemlerle beslenen güvercinler, meydanın eski kalabalığını yitirmesi yüzünden aç kalınca her gün bir görevli güvercinleri yemlemeye başladı. Başkan Soyer de özellikle bisikletle geldiği günler, sırt çantasında getirdiği yemlerle güvercinleri besleyerek mesaiye başlıyor.
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