İzmir'de Süleyman Önder Kışlası su kuyularında arsenik tespit edildi

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:16

DSİ Genel Müdürlüğü, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Tuğgeneral Süleyman Önder kışlasındaki içme suyu kuyularında koliform, arsenik, demir ve nikel kirliliği tespit etti. Bölge mutlak koruma alanı olarak ilan edilerek, çevresinin duvar ve tellerle çevrileceği belirtildi. Alana suların kirlenmesine neden olacak her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. dökülmesi yasaklandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı tarafından İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Tuğgeneral Süleyman Önder kışlasında 100 metre çapında mutlak koruma alanı ilan etti. Resmi Gazete'deki ilana göre; Kışladaki içme suyu kuyularından alınan bazı örneklerde koliform, arsenik, demir ve nikel kirliliğinin görüldüğü aktarılan kararda, suyun arıtıldıktan sonra kullanılması istendi.

Alanda yapılacaklar şöyle sıralandı:

-Alan duvar ve tellerle çevrilecek, uyarı levhaları yerleştirilecek ve yapılaşmaya izin verilmeyecek.

-Su yapısının inşasına izin verilmeyecek ancak DSİ kaynak geliştirmek için sondaj kuyusu açabilecek.

-Çöp, moloz, çamur gibi atıklar aratılmış olsa dahi koruma alanına ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaklandı.

- Koruma alanında suların kirlenmesine neden olacak her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. su kaynaklarına dökülmesine yasak getirildi.

-Koruma alanında DSİ tarafından verilmiş sulama ve diğer amaçlı verilmiş kuyu belgesi iptal edildi.

DSİ'nin mutlak koruma alanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.