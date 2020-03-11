İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 77 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 77 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil güvenlik komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki yabancı uyruklu 35 kişiyi kurtardı.
İzmir'in Menderes ilçesinde yine Yunan sahil güvenlik unsurlarınca itilen bottaki kişilerin yardım talebi üzerine bölgeye intikal eden Türk sahil güvenlik ekipleri 42 sığınmacıyı daha karaya çıkardı.
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