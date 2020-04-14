İzmir'in çocukları 23 Nisan'ın 100'üncü yılında sağlık çalışanları için öykü yazacak

14 Nisan 2020 Salı, 10:17

İzelman, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında bir öykü yarışması düzenliyor. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünya çocuklarına adadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı için düzenlenen yarışmada, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık emekçilerini konu alan öyküler değerlendirmeye alınacak.

Jüri üyeler arasında İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Şair yazar Sunay Akın’ın da yer alacağı yarışmada ödül alan öyküler kitap haline getirilecek. Ayrıca her kategorideki ilk 3 öğrenciye bisiklet ve çeşitli kitaplarlar hediye edilecek.

Yarışma Okul Öncesi Kategorisi, İlkokul Kategorisi, Ortaokul Kategorisi olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek.

TEMA SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Yarışmanın ana teması ise sağlık çalışanları ve sağlık çalışmaları olacak. Başvurular 16 Nisan saat 17:00’ye kadar [email protected] mail adresine yapılacak. Detaylı bilgi için 0507 511 5432 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek.

Değerlendirmenin ardından ödül alan öyküler 22 Nisan tarihinde İzelman’ın sosyal medya hesaplarından açıklanacak.