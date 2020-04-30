İzmit’te, günlük yayınlanan yerel gazeteyi kurşunlayanlar yakalandı

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:19

Günlük yayınlanan Ses Kocaeli Gazetesi'nin İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan binası, 20 Nisan gecesi kurşunlandı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda, binanın camları kırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler, İstanbul ve Kocaeli’de düzenlen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.D., S.G., E.Y., Ö.B., Y.G. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.