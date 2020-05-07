Jaklin Çelik’ten ‘Sarhoşların Perşembesi’

07 Mayıs 2020 Perşembe, 19:05

Jaklin Çelik, İletişim Yayınları’ndan çıkan yeni romanı Sarhoşların Perşembesi’nde okurları şehrin işlek yerlerine, hengâmenin kalbine bırakıyor. Bir yanda göçmenler ve insan tacirleri, bir yanda berduşlar ve uyuşturucu ticaretinin kol gezdiği mahallelerdeki yoksulluğa ayna tutan Çelik, son dönemlerin en sarsıcı metinlerinden birine imza atıyor.

Hikâye, semtin en işlek caddelerinden birinde, kalabalığın hengâmesinde göçmenler, kör köpekler, berduşlar, meczuplar, pezevenkler, insan tacirleri, uyuşturucu ve emlak simsarları arasında geçiyor.

Jaklin Çelik, arafta kalmanın çaresizliğini, yoksulların işaret dilini, yaşamın ortasında sınır çizgisi gibi duran saklı şarap mahzenlerini insanın yüreğine dokunan, sokulgan ve ince bir üslupla anlatıyor. Sarhoşların Perşembesi, son dönemlerin özgün ve sarsıcı romanlarından biri. Kutsanmış bir ayyaş ayaklanması!

“Birbirlerinin dilini anlamıyorlardı ama yoksulluğun işaret dilini az çok biliyordu burada yaşayan herkes. Bu dili anlamak merhametin kapılarını sonsuza dek açmıyor olsa da muhtemel tehlikelerin sinyallerini algılamak adına önemliydi.”

Sarhoşların Perşembesi / Jaklin Çelik / İletişim Yayınları / 138 s.