Japon basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta
Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti.
Japonya basınında nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.
Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.
Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.
36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.
Video Haberler
- Sokağı bir anda kapladı! İşte dehşete düşüren görüntüler
- Brad Pitt, Trump'la böyle dalga geçti
- Şehirde kız kaçırma olayında ilginç savunma!
- Panik dolu anlar! Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
- TRT spikerinin sorusu sosyal medyayı karıştırdı!
- Para yardımını daha çok ihtiyacı olanlar için almadı
- Hırsızı fark etti, evire çevire dövdü!
- Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
- Kurtuluşu 'Ciao Bella' ile kutladılar
- Mahalleli evden çaldı o oynadı