Japon enfeksiyon uzmanı ve epidemiyolog: Nüfusun yüzde 60-70'i virüsten etkilenmeyecek

20 Mart 2020 Cuma, 13:01

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan yaşlılar arasında ölüm oranının yüksek olduğunu ve İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yüzde 98’inin 60 yaşın üstünde olduğunu hatırlatan Japon enfeksiyon uzmanı ve epidemiyolog Dr. Sato Akihiro, sadece yaşlıların kalabalık ortamlardan uzak tutulmasının yanlış olacağını, buna tüm aile bireylerinin uyması gerektiğini belirtti.

Enfekte olanların sayısının nüfusun yüzde 60-70'ini bulacağı yönündeki tahminlerin gerçekleşmeyeceğini belirten Akihiro, bunun spontan bir enfeksiyon dalgası anlamına geldiğini, ancak şimdi tüm ülkelerin enfeksiyonun yayılmasını önlemek için tedbirler aldığını kaydetti.

"GENÇLER YAŞLI AİLE ÜYELERİ İÇİN ENFEKSİYON KAYNAĞI"

Sputnik’te yer alan habere göre Akihiro, genç aile bireylerinin de eve enfeksiyon getirebileceğini vurgulayarak, "Evlerinde yaşlı insanlar bulunan kişilerin kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması ve mümkünse metro, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarından kaçınılması ve bunlar yerine gidilecek yerlere yaya olarak ya da özel araçlarla gidilmesini tavsiye ederim" dedi.

İstatistiklere göre, enfekte olan gençlerin hızla iyileştiğini ve yüzde 80’inin bunu soğuk algınlığı şeklinde geçirdiğine dikkat çeken Akihiro, gençlerin hastalığı hafif bir şekilde veya semptomlarını hissetmeden geçirebileceklerini, ancak aynı zamanda yaşlı aile üyeleri için birer enfeksiyon kaynağı haline gelebileceklerini söyledi.

"HASTALIĞIN BÜYÜMESİNİN YAVAŞLAMASI GEREKİYOR"

Ölüm oranlarını azaltmadaki en önemli faktörlerden birinin de sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması ve bunun için de hastalıkların hızının yavaşlatılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Akihiro, şu ifadeleri kullandı:

"Enfekte olan insan sayısı henüz azken önlemler alınmalı. Japonya’da ABD, İtalya ve Güney Kore’den farklı olarak hastalığın büyümesinin önüne geçildi. Japonya’da olduğu gibi büyümenin yavaşlatılması ideal olurdu. Çünkü, her gün enfekte olan insan sayısı artsa bile, aynı gün iyileşen ve taburcu edilen başka hastalardan dolayı sağlık sistemi durumla başa çıkabiliyor. Hastalığın büyümesinin yavaşlaması, sağlık kurumlarının durumu kritik olan hastalara yardım etmesine fırsat veriyor. Eğer büyüme hızlı ve dikey olursa, müdahale etmenin mümkün olmadığı hastalar çıkabilir. Bu eşiğe gelinmemesi gerekiyor.”

Akihiro, 2018’de, başkent Tokyo'da ortaya çıkabilecek enfeksiyonların yayılmasını engellemek için önlemler rehberi hazırlamıştı.