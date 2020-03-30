Japonya liginde ilk koronavirüs vakası
Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası yaşandı.
Japonya 1. Lig ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Gotoku Sakai, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yüksek ateş ve koku kaybı şikayetleri bulunan 29 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın da forma giydiği kulüpte başka hiçbir oyuncunun koronavirüs belirtisi göstermediği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakai, takım arkadaşlarından ve ailesinden özür dileyerek, "Kalabalık ortamlardan kaçındım ve ellerimi sürekli yıkadım. Umarım bu virüsü başkalarına geçirmemişimdir." ifadelerini kullandı.
Sakai, Japonya 1. Lig'de koronavirüs tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelenmiş, 1, 2 ve 3. liglerde de küme düşme kaldırılmıştı.
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