Jetine izin yok, Ronaldo Portekiz'de mahsur kaldı
Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Portekiz'e giden Ronaldo'nun, özel jeti Madrid'den gelemediği için İtalya'ya dönemediği öğrenildi.
Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Portekiz'e giden Ronaldo'nun, özel jeti Madrid'den gelemediği için İtalya'ya dönemediği öğrenildi.
Önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel izinle üç gün için gittiği Madeira’da, Serie A’nın ertelenmesinin ardından daha uzun kalmaya karar veren Ronaldo, İtalya’ya geri dönemiyor.
Portekiz’de sıkışıp kalan Ronaldo’nun, 35 milyon Avro’luk özel jeti Madrid’den havalanamadığı için Torino’ya seyahat edemediği öğrenildi. Portekiz televizyon kanalı TVI’nın iddiasına göre Ronaldo, İspanya’daki uçuş yasağına takıldı. Habere göre Madrid’den üç kez havalanmak isteyen jet, İspanyol yetkililer tarafından durduruldu.
Ronaldo, İtalya’ya döndüğünde 14 gün karantinada kalacak.
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