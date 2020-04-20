Johnny Depp ve Jeff Beck’ten albüm geliyor

20 Nisan 2020 Pazartesi, 12:32

“Karayip Korsanları” serisinin yıldızı, Tim Burton’ın favori aktörlerinden Johnny Depp rock dünyasının en önemli gitaristlerinden 75 yaşındaki Jeff Beck ile birlikte yayınlacakları albümü bir John Lennon cover’ı olan “Isalotion” adlı parçayla ile duyurdu. Koronavirüs salgını günlerinde tüm dünyanın karantinada olduğu bir zamanda “Isolation”ın (izolasyon) tercih edilmesi ise manidardı.

Johnny Depp 1980’li yıllardan beri müzikle haşır neşir olmuş, birçok sanatçıyla ortak çalışmalar yaparak elektro gitar becerilerini konuşturmuş bir aktör. 2015 yılında Alice Cooper ve Joe Perry ile birlikte kurduğu Hollywood Vampires adlı süper grup ile konserler verip iki de albüm kaydeden Depp karantina günlerinde herkesi yaratıcı olmaya davet etti ve şunları söyledi: “Tamamen kapanarak cehennemî karantina monotonluğuna teslim olmamalıyız. Yarın başkalarının da faydalanabileceği bir şey yaratın bugün. Birilerinin gününü aydınlatabilecek ne yapabilirseniz yapın. Çizin, okuyun, düşünün, öğrenin, telefonunuzla film çekin, çalabiliyorsanız bir enstrüman çalın; çalamıyorsanız öğrenin.”

60’lı yıllardan beri müzik piyasasının saygın gitaristlerinden biri olarak tanına Jeff Beck ise sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: “Johnny ile birlikte bir süredir müzik çalışmaları yapıyoruz ve bu parçayı da (“Isolation”) geçen yıl stüdyodayken kaydetmiştik. Bu kadar erken yayımlamayı düşünmüyorduk ama bu geçirmekte olduğumuz zor günleri düşününce ve insanların yaşadığı gerçek ‘izolasyonu’ görünce şimdi dinlemenizin iyi olacağına kara verdik.”

