Joker, Joaquin Phoenix’in psikolojisini bozmuş

11 Nisan 2020 Cumartesi, 04:45

ABD’li ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, geçtiğimiz yılın en çok beğenilen filmlerinden Joker’de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle büyük beğeni toplamış, hatta 92. Oscar Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Tüm bu takdirlerin ve ödüllerin ardında ise bambaşka bir süreç yaşandı. Çekimlerde yaşadığı sıkıntıyı anlatan Phoenix İngiliz GQ dergisine verdiği röportajda rolüne hazırlanırken anksiyete krizine girdiğini söyledi.

SETTE KRİZ YAŞANMIŞTI

Fiziksel olarak da oldukça zorlandığını açıklayan Phoenix’in başta makyözler olmak üzere, set çalışanlarıyla kriz yaşadığı söyleniyordu.