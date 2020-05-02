Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 4 katlı evin çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi

AA
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 21:41

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan F.K'nin (48) beslediği güvercin, kaçarak komşu evin çatısına kondu.

Kuşu yakalamak için çatıya çıkan F.K, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, F.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

F.K'nin olay yerinde gözyaşı döken 12 yaşındaki oğlunu polisler teselli etmeye çalıştı.



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