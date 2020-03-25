Kadıköy Belediye Başkanından Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

25 Mart 2020 Çarşamba, 12:12

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i arayıp, koronavirüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim ve Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’la ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun mesajını iletti.

Şerdil Dara Odabaşı, Twitter hesabından da Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajını iletti.

İşte o mesaj: “Galatasaray Başkanı Sn. Mustafa Cengiz’le görüşerek, Covid-19 teşhisi konulan Türk futbolunun önemli ismi Sn. @fatihterim ve Sn. Abdurrahim Albayrak’ın durumlarının iyi olduğu bilgisini aldım. Kendilerine ve teşhis konulan bütün yurttaşlarımıza bi an önce acil şifalar diliyorum.”