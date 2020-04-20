'Kadın ve erkek tokalaşmamalı' diyen kitap MEB'den onay almış

20 Nisan 2020 Pazartesi, 14:26

Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığı ile bilinen vakfın öğrencilere yönelik düzenlediği bilgi yarışması kapsamında hazırlanan ve kadın ile erkeğin tokalaşmasının yasak olduğunu öne süren kitabın, MEB’in denetimden geçtikten sonra öğrencilere dağıtıldığı öğrenildi.

KADIN VE ERKEK TOKALAŞMAMALI

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Bakanlık izniyle okullarda etkinlik düzenleyen ve Nakşibendi Tarikatı’nın, “Hakyolcular” olarak bilinen koluna yakınlığı ile bilinen Server Yaşam Vakfı’nın lise öğrencileri için hazırladığı kitapta skandal ayrıntılar yer aldı.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan kitapta, müziğin haram olduğundan kadınları ön plana çıkaran filmlerin sakıncalı olduğuna kadar birçok safsataya yer veren vakıf, liseliler için hazırladığı kitapta da benzer iddialarda bulundu. Lise öğrencilerine okutulan, “İletişim, Nezaket ve Adap” kitabında kadın ve erkeklerin tokalaşmasının yasak olduğu öne sürüldü.

BirGün’ün haberinin ardından skandal, TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı. Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “Cinsiyet ayrımını destekleyen ve skandal ifadeler içeren kitabın öğrencilere dağıtılmasının gerekçesi nedir? Kitabın öğrencilere dağıtılması kararının altında imzası bulunan yetkililer kimlerdir?” sorularını yöneltti.

DETAYLI VE YETERLİ İNCELEME

CHP’li Tanrıkulu’nun sorularına yanıt veren Bakan Selçuk, ders kitabı yerine okutulacak eğitim araçlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca incelendiğini belirtti. Selçuk, proje, protokol gibi çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca öğrencilere dağıtılmak üzere okullara gönderilen kitapların detaylı ve yeterli inceleme yapıldıktan sonra öğrencilerin kullanımına sunulduğunu öne sürdü.