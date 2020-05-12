Kadınlar 2021 finalleri İspanya'da

12 Mayıs 2020 Salı, 00:11

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar 2021 Avrupa Şampiyonası final etabının İspanya'nın Valencia kentine alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre FIBA Yönetim Kurulu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in idaresinde video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda alınan karara göre, 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde Fransa ile İspanya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Kadınlar 2021 Avrupa Şampiyonası'nın final etabı müsabakaları, İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenecek.

Final etabı karşılaşmalarının oynanacağı yer daha önce Fransa'nın başkenti Paris olarak ilan edilirken, bu kararla maçlar Valencia'ya alınmış oldu.

Şampiyonanın ilk turunda iki grubun maçları Valencia'da, diğer iki grubun karşılaşmaları Fransa'da daha sonra belirlenecek bir şehirde yapılacak.

Öte yandan, Kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası'na adaylık için teklif verme ve karar sürecinin Mart 2021'e, 2025 Avrupa Şampiyonası için de bu sürenin Mart 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Adaylık ile ilgilenen federasyonların, bu ayın sonuna kadar niyet beyanı sunabilecekleri kaydedildi.

Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası'nda sezonun eylül veya ekim aylarında düzenlenecek turnuvalarla tamamlanmasının tartışıldığı, bu konunun haziran ayındaki toplantıda yeniden görüşüleceği ifade edildi.

Ayrıca, FIBA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası için hazırladığı yol haritasının da birkaç hafta içinde sonuçlandırılacağı ve haziranda yönetim kurulu onayına sunulacağı belirtildi.



