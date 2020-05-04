Kaftancıoğlu bu kez MHP'li ismin hedefinde: "Haddini aşma"

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı vakıf arazisiyle ilgili haberlerin ardından ifade veren, Halk TV'deki "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliği hatta sistem değişikliği görüyorum” sözleri nedeniyle hedef tahtasına oturtulan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kagtancıoğlu'nu bu kez de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hedef aldı.

Enginyurt Kaftancıoğlu'na "haddini aşma" tehdidinde bulundu.

Twitter hesabından yazan Enginyurt, "...Ülkücülere,olmayan aklıyla akıl vermeyi seçmiş. MHP İstanbul İl Başkanına,Süleyman Şah türbesi üzerinden sallamış. Canan Kaftancıoğlu denilen,soykırım yalancısı, PKK sevicisi, Alevi istismarcısı. Sosyal medyada, Dersim paylaşımı yapanlar;"Atatürk ve CHP bu katliamdan sorumludur" diyorlar. O günkü manşetlerini paylaşıyorlar. Ülkücülere akıl vereceğine,Tunceli için ne diyorsunuz?" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınında "Bir kişinin aklıyla iş yapmaları, iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir. Bu ülkenin halkın, gerçekten gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet etmek için uğraştığını biliyor.Kimin de böylesi bir dönemde dahi ne ile uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta daha da ileri gideyim bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu bu sözlerinin ardından yandaş gazeteler başta olmak üzere iktidara yakın kalemler tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür Twitter hesabından "Madamlar. Hususiyetleri demokrasi ve millet iradesini yok saymak.Ülkemizin çok karanlık gecelerine rağmen 16 Nisan millet iradesinin tecellisini en karanlık gece, diğeri millet iradesinin sandıkla şekillenmesinin değil darbe hevesi peşinde.Tencere kapak misali, yoldaş olmuşlar" paylaşımında bulunmuş, Kaftancıoğlu ise Gür'e "Süleyman Şah" türbesi üzerinden yanıt vermişti.

Twitter hesabından yanıt veren Kaftancıoğlu "Ülkücülük; Ortağınız,F.Altun’un arsasına(-ki onun değil) sahip çıktığı kadar Süleyman Şah türbesinin olduğu vatan toprağına sahip çıkılmadığında harekete geçmektir. Vatan toprağından vazgeçenlerle ortaklık etmek değildir. Alın size ülkücülüğün turnusol kağıdı ve bir düşünün derim" demişti.

Öte yandan, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun AKP'ye yönelik değerlendirmelerine, " Haberi olsun; Boğaz, bu mevsimde serin, yazın da derindir” sözleriyle tehdit ederek, yanıt vermişti.





FATİH ALTAYLI'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Enginyurt, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından Fatih Altaylı'nın "İnanç vergisi alınsın" başlıklı yazısına atıfta bulunarak "Fatih Altaylı denen zavallı, gördüğüm ilk yerde düşman muamelesi göreceksin" diyerek Altaylı'yı tehdit etmişti.