Kaftancıoğlu, Joker karikatürünü canlı yayında fon olarak kullandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Misvak Dergisi'nin kendisini Joker karakterine benzeterek çizdiği karikatürü canlı yayında fon olarak kullandı.
İnsan Hakları Okulu'nun Karantina'da İnsan Hakları programında Elçin Aktoprak ve Kerem Altıparmak'ın sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'nun canlı yayında Joker karakterini arka fon olarak kullandı.
Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür için daha önce kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sizi mahkemeye…’ şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, çizerin kalemine, emeğine sağlık" demişti.
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