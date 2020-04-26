Kaftancıoğlu, Joker karikatürünü canlı yayında fon olarak kullandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Misvak Dergisi'nin kendisini Joker karakterine benzeterek çizdiği karikatürü canlı yayında fon olarak kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2020 Pazar, 23:02

İnsan Hakları Okulu'nun Karantina'da İnsan Hakları programında Elçin Aktoprak ve Kerem Altıparmak'ın sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'nun canlı yayında  Joker karakterini arka fon olarak kullandı.

Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür için daha önce kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sizi mahkemeye…’ şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, çizerin kalemine, emeğine sağlık" demişti.


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