Kaftancıoğlu ve Altun arasında Twitter'da özür polemiği

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:02

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un Twitter üzerinden Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde eşi tarafından izinsiz inşaat gerçekleştirilmesi ve sonrasında kamuoyuna yansıyan süreçte mahremiyetin ihlal edildiği yönünde gerçekleştirdiği açıklamaya ‘’Hassasiyetiniz ve kadın duyarlılığınıza sonsuz teşekkür ederken yine kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve başta çocuklarınız olmak üzere olumsuz herhangi bir durumda herkesten belki de eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum’’ sözleriyle yanıt verdi.

Fatmanur Altun’un olayın iftiradan ibaret olduğunu belirtmesi üzerine ise İl Başkanı Kaftancıoğlu, gerçeklerin ortaya çıkmasının gerektiğini belirterek ‘’Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var. Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir’’ ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu’nun yapıcı tavrı karşısında Altun’un konuyu ısrarla çarpıtmaya devam etmesi üzerine İl Başkanı Kaftancıoğlu ‘’İçeriden de samimi bir teklif olduğunu hissettirebilmeyi çok isterdim doğrusu. Hakikate ulaşmanın tek yolunun koşulsuz, önyargısız ve her türlü şartlanmışlıktan arınmış bir arayış olduğunu hatırlatarak kadınların bu arayışta çok daha başarılı olduğunu tarihten biliyoruz’’ sözleriyle Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamaları sonlandırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun arasında geçen diyalog şöyle:

FA: Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir. Bu ilkeleri herkes için savunmaya devam edeceğiz.

CK: Hassasiyetiniz ve kadın duyarlılığınıza sonsuz teşekkür ederken yine kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve başta çocuklarınız olmak üzere olumsuz herhangi bir durumda herkesten belki de eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum. Dayanışmayla..

FA: O halde sizi iftira tivitlerinizi silip, kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var.

CK: Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var. Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir.

FA: Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz. Kaldı ki hiç bir özür, aile olarak yaşadığımız travmayı ortadan kaldıramaz. Bu olayda, şahsınız ve partinizden asgari bir özürle başlamayan her konuşma, samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkum.

CK: İçeriden de samimi bir teklif olduğunu hissettirebilmeyi çok isterdim doğrusu. Hakikate ulaşmanın tek yolunun koşulsuz,önyargısız ve her türlü şartlanmışlıktan arınmış bir arayış olduğunu hatırlatarak kadınların bu arayışta çok daha başarılı olduğunu tarihten biliyoruz. İyi geceler