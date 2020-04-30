Kaftancıoğlu'ndan Koca'ya: Neden şeffaf olunmuyor?

30 Nisan 2020 Perşembe, 11:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte "bu yıl gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında bir artış olduğu" sözlerinin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın açıklamasında "Ölüm üzerinden siyaset yapılıyor" dedi.

Koca, Twitter hesabından da yaptığı paylaşımda "Ölüm üzerinden siyaset yapılıyor. Her rakamın bir cana karşılık geldiğini unutmayalım. Bu mücadelede bilgi gizlenemez. Bilgi gizleyip tedbir isteyemezsiniz. Ölüm raporlarını hazırlayanlar, gurur kaynağımız hekimlerimizdir. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz? Vefat sayıları şeffaftır" ifadelerini kullandı.

“NEDEN ŞEFFAF OLUNMUYOR?”

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Koca'nın açıklamalarını alıntılayarak, "Covid tanı kodu olmadığı için 'bulaşıcı hastalık'olarak girilen ölüm sayıları sadece İstanbul’da bile açıklanan totalden yüksek" paylaşımını yaptı.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Böylesi bir dönemde hekimlere güvenmeyen taş olur, elbette güveniyoruz mesele tıbbi değil; Belediyelere de hekimlerimizin hazırladığı raporlar geliyor, Covid tanı kodu olmadığı için 'bulaşıcı hastalık' olarak girilen ölüm sayıları sadece İstanbul’da bile açıklanan totalden yüksek. Asıl soru ölüm raporlarında 'bulaşıcı hastalık' yazanların %100 ünün Covid olduğu biliniyorken ve bu dönemde ölüme sebebiyet veren 2. bir bulaşıcı hastalık salgını yokken ayrıca Mart başına kadar bir tane bile bu kodla ölüm raporu doldurulmamışken neden şeffaf olunmuyor?" ifadesini kullandı.

“BELEDİYELER DEFİN RAPORU DÜZENLEMEZ”

Belediyeler defin raporu düzenleyemeyeceğini kaydeden Kaftancıoğlu, “Belediyeler ayrıca defin raporu düzenlemez hekimlerimizin hazırladıkları ölüm raporu üzerinden tutanakla defin yapılır. Kişi nerede defnedilirse defnedilsin 1 tane ölüm raporu vardır ve o da hekimlerimizin düzenlediğidir. Sayın bakanımız da bunu biliyor ancak şu kör olası siyaset” dedi.

Kaftancıoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ölüm raporunu örnek göstererek, şu ifadeleri kullandı

“Tek 1 örnek: 1 Nisan tarihi C.Taşcıoğlu hocamızın ölüm raporunun düzenlendiği gün hocamızın ölüm raporunda “bulaşıcı hastalık” yazıyor. O gün bakanlığın açıkladığı TÜRKİYE geneli ölüm sayısı: 63 1 Nisan günü İstanbul’da bulaşıcı hastalık tanı koduyla girilmiş Covid ölüm sayısı: 80”