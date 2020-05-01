Kalabalık iftar sofralarında bırakın yemeği çay bile içmeyin

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Özlem Kurt Azap, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının azalmasına karşın önlemlerin elden bırakılmaması uyarısını yineleyerek “Şu anda bizim anlamamız gereken en önemli nokta tepe noktasına ve platoya ulaştıktan sonraki sürecin bıçakla kesilir gibi kesilmeyeceğini bilmek olmalıdır. Önlemlere uymama durumu beklenen seyri değiştirecektir” dedi.

Ramazan ayı nedeniyle kalabalık iftar sofralarının kurulmaması gerektiğini vurgulayan Azap, “Akrabalarla iftar yapmayı bırakın bir arada çay içmeyin diyoruz. Bunlara uymazsak şimdiye dek alınan yol boşa gider” uyarısını yaptı.

Önlemlerin de gerekirse aşamalı olarak gevşetilebileceğini söyleyen Azap, “İl bazındaki gelişmelerin takip edilmesi ve il bazında bazı düzenlemelerin yapılması gerekebilir” diye konuştu.

AŞI BULUNSA DA ÖNLEMLER SÜRER

“Artış hızına bakılınca pik yapmış ve platoya ulaşmış gözüküyor” diyen Azap, özetle şunları söyledi: “Ama otomatik süreç değil, tamam bitti. Tüm önlemler işe yaradı, eski hayatımıza dönebiliriz noktasında kesinlikle değil. Bu hastalığın asıl kontrolü kişiden kişiye bulaşı engellemektir. Çünkü toplumun yarısından çoğunu bu hastalığın etkileyeceğini biliyoruz. Bir aşı olduğunda da zaten birdenbire dünya nüfusunun yarısından çoğunu aşılamamız mümkün olmayacaktır. Çok etkili aşı ve ilaçlar olduğunda bile bizim bu önlemleri belli bir süre daha sürdürmemiz gerekecek.”