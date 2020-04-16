Kalın: Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının maliyeti yüksek olur

16 Nisan 2020 Perşembe, 22:32

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kalın, Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesine ilişkin konuştu. Kalın, Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyelerine uyulmadığı iddialarına dair "Bazen kurulun çalışmalarıyla siyasi irade arasında görüş ayrılığı oluyor veya kurulun tavsiyelerin yerine getirilmediği gibi spekülatif haberlerin çıktığını görüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil" derken, "Bilim Kurulu işin tamamen tıbbi, bilimsel tarafına bakarak tavsiyelerde bulunur. Ekonomi paketi le ilgili görüş beyan etmesi zaten beklenemez. Kendi alanıyla ilgili yaptığı tavsiyeler bugüne kadar kural haline gelmiştir, uygulama haline gelmiştir" ifadesini kullandı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin de görüşlerini aktaran Kalın, talebin toplumun her kesiminden geldiğini söylerken "Af yasası değil, bir infaz düzenlemesi yapıldı. Bu talepler toplumun her kesiminden geliyor. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı var" şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ MASKE

Ücretsiz maske dağıtımında sorunlar yaşandığını kabul eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Bunu düzeltmek lazım. Yaşanan sorunları çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kolay değil 82 milyon vatandaşımıza bu maskeleri ulaştırmak" dedi.

"EKONOMİYE MALİYETİ..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına ilişkin "Bunun ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. Bunun toplumsal hayata, insan psikolojisine de maliyeti farklı şekillerde olurdu. İnsanlar bazen iyi niyetle ama maalesef altında bilimsel veriler olmadan bu tür önerilerde bulunabiliyorlar" dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kalın, Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesine ilişkin konuştu. Kalın, Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyelerine uyulmadığı iddialarına dair "Bazen kurulun çalışmalarıyla siyasi irade arasında görüş ayrılığı oluyor veya kurulun tavsiyelerin yerine getirilmediği gibi spekülatif haberlerin çıktığını görüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil" derken, "Bilim Kurulu işin tamamen tıbbi, bilimsel tarafına bakarak tavsiyelerde bulunur. Ekonomi paketi le ilgili görüş beyan etmesi zaten beklenemez. Kendi alanıyla ilgili yaptığı tavsiyeler bugüne kadar kural haline gelmiştir, uygulama haline gelmiştir" ifadesini kullandı.

"AF YASASI DEĞİL"

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin de görüşlerini aktaran Kalın, talebin toplumun her kesiminden geldiğini söylerken "Af yasası değil, bir infaz düzenlemesi yapıldı. Bu talepler toplumun her kesiminden geliyor. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı var" şeklinde konuştu.