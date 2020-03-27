Kamerun'da çöpten çıkarılan maskelerin yeniden satıldığı belirlendi

27 Mart 2020 Cuma, 13:02

Ulusal elektrik şirketi Kamerun Enerji (ENEO) yetkilileri halka, sokaklarda satılan maskeleri almamaları uyarısı yaptı. Yetkililerin açıklamasında, bunların, hastanelerin çöplerinden çıkarılan ve personel tarafından kullanılmış maskeler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 88 olduğu Kamerun'da steril maske üretimi yapılmıyor.

Vakalardan 2'si hayatını kaybederken 2'si de iyileşti.