Kamu personeline daha fazla çalışma çok daha az ücret

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, “Liyakatsiz, partizanca atanmış yöneticilerin keyfi tutumları kuralsız çalışmanın önünü açıyorlar. Bırakın esnek çalışmayı 24 saat gibi uzun nöbetler yazıyorlar, ekstra iş yüklüyorlar. Nöbet ücretlerinden veya mesailerinden kesintiye gidiliyor” dedi.

Sağlık kurumlarındaki yönetici ve idarecilerin, ‘esnek çalışmayı’ kafalarına göre uyguladığını söyleyen SES Başkanı İbrahim Kara, “Örneğin esnek çalışma, A servisinde uygulanıyor B servisinde uygulanmıyor. Kovid kliniğinde çalışan arkadaşlarımız sürekli çalışacak ama ameliyathane yöneticisinin inisiyatifiyle oradaki görevliler çalışmayacak. Kademe kademe değişen bir esneklik söz konusu. Sağlık çalışanı arkadaşımıza, ‘Bugün gelme, yarın gel’ deniliyor ve gelmediği gün not edilip, arkadaşımızın nöbet ücretlerinden veya mesailerinden kesiyorlar ya da başka bir zaman çalıştırıyorlar. Ama diğer kamu kurumlarında çalışanlar da ise böyle bir durumda idari izinli gösteriliyorlar” ifadelerini kullandı.

ÇİFTE STANDART VAR

Van’da bir devlet hastanesinde çalışan bir sağlık görevlisi de esnek çalışmanın sadece idareci ve sorumlulara yaradığını belirterek, “Biz, hasta ile direk temasa geçen ve tehdit altında olanlara dışında, sorumlular, idareciler başta olmak üzere çoğu kişi esnek çalışıyor. Ama bize, bırakın esnek çalışmayı 24 saat gibi uzun nöbetler yazıyorlar, ekstra iş yüklüyorlar. Özellikle yoğun bakım ve acillerde çalışanlara herhangi bir destek yok. Biz aylık 160 saat mesai doldurmamız gerekirken idareciler için bu geçerli değil. Ortada çifte standart gibi sıkıntılar var. Muhatap bulup bunu anlatacağımız kimse de yok” dedi.