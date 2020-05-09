'Kamu zararı' diyerek burs kesen kayyım harekete geçti

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:56

Belediyenin dar gelirli öğrencilere verdiği bursu "kamu zararı" olduğunu belirterek kesen ardından da faiziyle de geri isteyen Derik Belediyesi’ne atanan kayyım haberimizden sonra harekete geçti.

Bugün 17.30 gibi, kesilen ve geri istenilen bursu alan öğrencilerden Ömer Erol'un ailesini arayan kayyım, özür dilediklerini ve hata yaptıklarının farkına vardıkları söyledi.

Erol'un ailesi kendilerini arayan yetkilinin, kayyımdan önceki yönetimin verdiği bursun iadesini istemeyeceklerini ama kayyımın bursu kesme kararının ise geri çekilmeyeceğini söylediği kaydetti.