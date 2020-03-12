Kanada Başkanı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu belirtilerin Trudeau çiftinin Londra'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı, bu sebeble eşinin yanı sıra Kanada Başbakanı'nın da test sonuçları gelene kadar kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.
Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 Kovid-19 vakası bulunuyor.
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