Kanada'da halka ateş açan polis kıyafetli saldırgan yakalandı

19 Nisan 2020 Pazar, 23:41

Zanlının kentin kırsal bölgesi Portapique'de cumartesi gecesi saat 23.30 sularında insanların üzerine ateş açtıktan sonra kaçtığı belirtildi.

Euronews'in haberine göre, yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından ele geçirilen 51 yaşındaki saldırganın adının Gabriel Wortman olduğu bildirildi.

Polis, saldırıda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Güvenlik güçleri, üzerinde polis üniforması bulunan zanlının polis aracı kullandığını daha sonra aracı değiştirdiğini belirterek halktan evlerinden çıkmamalarını istedi.

Zanlı sabah saatlerinde bir benzin istasyonunda polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın yakalanmasının ardından açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim hadiseden etkilenen herkesle beraber." dedi.

Kanada'da, komşusu ABD'nin aksine sert silah kanunları bulunuyor ve vatandaşların silah sahibi olması oldukça zor.