Kanada'da halka ateş açan polis kıyafetli saldırgan yakalandı
Kanada'nın Nova Scotia kentinde polis kıyafeti giyerek açtığı ateşle birden fazla kişiyi yaralayan silahlı kişi, polis tarafından yakalandı.
Zanlının kentin kırsal bölgesi Portapique'de cumartesi gecesi saat 23.30 sularında insanların üzerine ateş açtıktan sonra kaçtığı belirtildi.
Euronews'in haberine göre, yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından ele geçirilen 51 yaşındaki saldırganın adının Gabriel Wortman olduğu bildirildi.
Polis, saldırıda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı konusunda henüz açıklama yapmadı.
Güvenlik güçleri, üzerinde polis üniforması bulunan zanlının polis aracı kullandığını daha sonra aracı değiştirdiğini belirterek halktan evlerinden çıkmamalarını istedi.
Zanlı sabah saatlerinde bir benzin istasyonunda polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şahsın yakalanmasının ardından açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim hadiseden etkilenen herkesle beraber." dedi.
Kanada'da, komşusu ABD'nin aksine sert silah kanunları bulunuyor ve vatandaşların silah sahibi olması oldukça zor.
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!